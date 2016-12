Pand ontruimd nadat persoon met onbekende stof heeft gespoten

Een pand aan de Haven Noordzijnde in Almelo is donderdagmiddag ontuimd geweest nadat een man met een onbekende stof in het pand heeft gespoten.

Drie personen raakten hierbij gewond. Ze zijn behandeld door het ambulanceperoneel. Het incident vond rond 15.00 uur plaats. Het is nog niet duidelijk om welke stof het gaat. de verdacht is nog voorvluchtig . In he pand is onder meer geestelijke gezondheidszorg Dimence gevestigd en een forensisch psychiatrische afdeling. Dit meldt onder meer het AD.

de politie heeft in verband met de zaak korte tijd rondom het station van Hengelo gezocht naar de man.