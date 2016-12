Auto knalt op vrachtwagen op N34

Dit gebeurde tussen Borger en Gasselte. De personenauto knalde op de vrachtwagen die in de berm geparkeerd stond. Door de botsing raakte de bestuurder zwaargewond en de auto zwaar beschadigd. De ma is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Er zal bij hem ook bloed worden afgenomen, want de politie vermoedt dat hij gedronken heeft. Dit meldt RTV Drenthe.

De weg is volledig gestremd. Het verkeer tussen Borger en Gasselte wordt tijdelijk omgeleid.