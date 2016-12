Nieuw weekrecord van 5,5 miljoen bezorgde pakketten PostNL

Dat het in de week voor de Kerst druk is bij PostNL zal iedereen duidelijk zijn maar zo druk als het afgelopen week was bij de grootste pakjesbezorgdienst van Nederland was het nog nooit. Er werden maar liefst ruim 5,5 miljoen pakjes bezorgd en dat is een nieuw weekrecord.

Op bijna 4 miljoen adressen in Nederland stond in de week voor kerst een bezorger van PostNL voor de deur. Met de bezorging van ruim 5,5 miljoen pakketten is een nieuw weekrecord bereikt. Voor de feestdagen is ook veel gebruik gemaakt van het gemak om boodschappen en maaltijdboxen online aan te kopen.

600 pakketbezorgers extra onderweg

Tijdens deze dagen werd de klus geklaard met 600 pakketbezorgers meer op straat dan op normale bezorgdagen. In Boxmeer, Duiven en Waddinxveen werden per inwoner de meeste pakketten bezorgd. Voor de feestdagen bezorgde PostNL voor 29 verschillende aanbieders boodschappen en (kerst-)maaltijdboxen in heel Nederland.

‘Onze sorteercentra hebben deze weken op volle kracht gedraaid. Op de drukste momenten verwerkten we zelfs 40 pakketten per seconde’, aldus Gerrit Mastenbroek, directeur PostNL Pakketten. ‘Sinds de aankomst van Sinterklaas op 12 november tot aan Kerstmis hebben we 23,8 miljoen pakketten bezorgd, alles achter elkaar is dat ruim de afstand van Amsterdam naar de Noordpool’.