Opnieuw auto's in vlammen op in Hoogeveen

In Hoogeveen zijn zondagochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. Dat gebeurde aan de Ruyterstraat.

De brand werd ontdekt rond half vijf toen op een oprit van de woningen een voertuig in brand was geraakt. Door de hitte sloeg het vuur over naar een geparkeerde auto van de buren. Een woning liep door de brand schade op. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. In de afgelopen jaren waren in Hoogeveen tientallen verdachte branden.