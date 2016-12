Code geel voor storm noorden Nederland

'Er komen plaatselijk zware windstoten voor van 75-80 km/uur, in het Waddengebied bij buien mogelijk 80-100 km/uur. Later vanavond neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten', aldus het KNMI.

Vandaag en morgen

Het is licht tot half bewolkt. In de tweede helft van de avond trekken enkele buien over het noorden van het land, in het Waddengebied is daarbij ook kans op onweer en hagel. Komende nacht komt in de noordoostelijke helft lokaal nog een enkele regenbui voor en is het half tot zwaar bewolkt. Elders zijn er brede opklaringen.

De minima lopen uiteen van +2°C in het zuidoosten tot 8°C in het noordwestelijk kustgebied. Er staat een (vrij) krachtige westenwind, 5-6 Bft. Langs de kust en op het IJsselmeer is de wind hard, in het noordelijk kustgebied hard tot stormachtig, 7-8 Bft. In het noorden kunnen zware windstoten voorkomen van 75-90 km/uur, in het Waddengebied bij buien mogelijk 90-110 km/uur. Vannacht neemt de wind af naar matig tot vrij krachtig, 4-5 Bft, langs de kust naar krachtig tot hard, 6-7 Bft. De zware windstoten zijn dan verdwenen.

Morgen overdag zijn er in het zuiden en westen van het land zonnige perioden. Elders is er meer bewolking en in het noordoosten kan eerst nog een bui voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond 9°C. De wind is westelijk en matig, 3-4 Bft, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig, 5 Bft.