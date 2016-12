Drone botst met auto in Goes

Het is in Nederland wellicht de eerste keer dat een automobilist een aanrijding bij de politie meldt met een drone (een onbemand luchtvaartuig).

Maandag omstreeks 16.30 uur is de auto van een 27-jarig vrouw uit Kruiningen op de Deltaweg beschadigd geraakt door een drone die de motorkap raakte. De eigenaar daarvan heeft zich niet bij de automobiliste gemeld.

De bestuurster vertelde de agenten dat zij met haar rode Volkswagen Beetle in de richting van Zierikzee reed. Zij trok op bij de verkeerslichten en zag toen ineens een rood met zwarte drone op haar afkomen. Dit projectiel raakte de motorkap. Hierdoor zitten er zwarte vegen op. Ze had niet gezien wie hier mee vloog. Er zijn kort na dit incident drie jongens gezien die richting ’s-Heer Hendrikskinderen liepen, één van had iets roods in de handen had.