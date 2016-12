Man aangehouden na poging verwurging vrouw

De politie hield op maandagavond 26 december 2016 in Elshout een Poolse man aan. Hij wordt ervan verdacht dat hij eerder die avond een vrouw probeerde te wurgen op de Elshoutse Mariëndonkstraat.

Agenten gingen maandagavond, 2e Kerstdag, poolshoogte nemen nadat een melding binnen kwam dat een vrouw door een onbekende man vastgegrepen was. Het 48-jarige slachtoffer uit Elshout fietste rond 21.45 uur over de Mariëndonkstraat toen zij plotseling door een onbekende man van haar fiets werd geduwd. Vervolgens zou de man de vrouw bij de keel hebben gegrepen. Zij verloor hierdoor kort haar bewustzijn. De vrouw verzette zich en gilde. Toen een auto aan kwam rijden sloeg de man op de vlucht. De inzittenden van de auto schoten het slachtoffer te hulp en waarschuwden de politie. De vrouw liep lichte verwondingen op. Het incident heeft echter een grote emotionele impact op het slachtoffer. Op aanwijzingen van getuigen en een verkregen signalement, troffen agenten kort na 22.00 uur op de Kerkstraat in Elshout een 23-jarige verdachte Poolse man aan. Hij werd aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.