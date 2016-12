Verdachte aangehouden in onderzoek verdacht pakketje gemeentehuis Heerlen

Afgelopen donderdag heeft de politie een verdachte aangehouden in het onderzoek naar het verdachte pakketje, dat woensdag 21 december bij de gemeente Heerlen is bezorgd. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Hechtenis

De verdachte heeft in het kader van het politieonderzoek enkele dagen in hechtenis gezeten en is dinsdag 27 december in vrijheid gesteld. Het onderzoek van de politie wordt voortgezet.

Oproep en inhoud pakketje

In het pakketje dat is bezorgd bij de gemeente Heerlen werd een brief aangetroffen met daarin een serieuze dreiging. De politie heeft het vermoeden dat er meer personen kennis hebben van deze brief, en doet een dringende oproep aan deze personen om in contact te treden met politie.