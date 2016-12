KNMI geeft vanwege mist code geel af, mogelijk vertraging vluchten Schiphol

De mist kan het verkeer lokaal erg belemmeren. Op sommige plaatsen is het zicht minder dan 100 meter. In de loop van de dag zal op steeds meer plaatsen de mist overgaan in laaghangende bewolking, maar in het zuiden en het midden van het land zal het waarschijnlijk de hele dag grijs en bewolkt zijn. Dit in tegenstelling tot het noorden waar af en toe de zon te zien is.

In gebieden met mist wordt het maximaal 2 graden. In het noorden maximaal 7 graden. In de loop van de avond komen er van het zuiden uit waarschijnlijk opklaringen maar in de nacht naar donderdag kan er opnieuw op een aantal plaatsen mist ontstaan. De minimumtemperatuur daalt naar 0°C op de Waddeneilanden tot -5°C lokaal in het zuiden. Bruggen en viaducten kunnen glad worden.

Schiphol

Het vliegverkeer van en naar Schiphol kan vandaag te maken krijgen met vertragingen door de dichte mist, zo laat de luchthaven via Twitter weten. De problemen kunnen de hele dag aanhouden.