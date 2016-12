Twee mannen veroordeeld voor poging afpersing en wapenbezit

Afpersing niet gelukt

De mannen hebben met de hulp van tenminste één onbekend gebleven persoon in 2015 het slachtoffer bedreigd. Zij wilden 40.000 euro van haar los te krijgen. De bedreigingen zijn gedaan tijdens ‘huisbezoeken’ en via telefoontjes en tekstberichten. De afpersing is niet gelukt omdat de politie werd ingeschakeld.

Zwaardere straf dan geëist

De rechtbank beschouwt de poging tot afpersing als een zeer ernstig feit waarop men slechts kan reageren met een grotendeels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Om die reden legt de rechtbank een zwaardere straf op dan de werkstraf die werd geëist door de officier van justitie.