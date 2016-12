Vrachtwagen met aardappels kantelt op de N33 bij Veendam

Op de N33 bij is zaterdagochtend een vrachtwagen uit het Friese Appelscha op zijn kant beland. Door het ongeluk lagen de aardappelen over de weg. Vanwege de hulpverlening werd één rijstrook afgesloten.

Het ging om de rijstrook van Veendam in de richting van Zuidbroek. De chauffeur raakte bij het ongeluk licht gewond. De brandweer heeft het wegdek weer aardappelvrij gemaakt. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie Groningen heeft een registratie gemaakt van het ongeval. De N33 is op dit moment afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden. De bergingswerkzaamheden duren nog tot in de middag. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.