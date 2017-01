Meer slachtoffers met oogletsel naar ziekenhuis

De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Geen enkel slachtoffer had een vuurwerkbril op. Onder deze slachtoffers bevinden zich gelukkig geen kinderen van onder de 12 jaar. Vanochtend worden de eerste 3 operaties uitgevoerd om de schade aan de ogen te herstellen. Aangezien gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar nog vele slachtoffers uit het gehele land binnenkomen, loopt het aantal slachtoffers binnen Het Oogziekenhuis zeker nog verder op.

'De ernst van de letsels is dit jaar helaas gelijk aan vorig jaar. Deze jaarwisseling toont zodoende wederom aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk. Ik hoop dan ook dat veel mensen na deze nacht het vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl ondertekenen.', aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederland Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling landelijk uiteindelijk 15 blinde ogen

Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de negende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste acht jaar zagen de oogartsen in totaal 1921 patiënten met 2340 beschadigde ogen: 816 ogen liepen blijvende schade op, 149 ogen werden blind waarvan er 64 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Circa 50% van de patiënten was omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer. In Nederland krijgen we het voor elkaar om in twee nachten door vuurwerk meer oogletsels te veroorzaken dan alle 523 oogtrauma’s opgelopen door Amerikaanse troepen gedurende 4 jaar militaire vijandelijkheden in Irak en Afghanistan.