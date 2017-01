OM wil veroordeelde verkrachter Drents meisje (14) terug de cel in

In vrijheid gesteld na 2/3 straf

R. werd in 2009 in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de ontvoering en verkrachting van het destijds 14-jarig meisje in Exloo in 2007. De Hoge Raad verlaagde de straf tot 11,5 jaar. R. werd in augustus 2015, na het uitzitten van twee derde van zijn celstraf, in vrijheid gesteld met een aantal bijzondere voorwaarden.

Onttrekking aan bijzondere voorwaarden

Eind juli 2016 vertrok R. met, in eerste instantie, onbekende bestemming. Hiermee onttrok hij zich aan een aantal opgelegde bijzondere voorwaarden waaronder het toezicht door de Reclassering. Het OM diende om die reden meteen, op 1 augustus 2016, een vordering in voor een gedeeltelijke herroeping van zijn v.i.

Op de zitting van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 8 september 2016 werd de vordering behandeld en vorderde het OM een herroeping voor de duur van 365 dagen. Op 22 september 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland die vordering toegewezen.

Duitsland

Een speciaal team van OM en politie, FASTNL, was toen al bezig R. op te sporen. Ook in Duitsland, aangezien R. een Duitser is en daar, vóór de in Nederland gepleegde strafbare feiten, ook woonde. Na de uitspraak van 22 september is door FASTNL direct contact gelegd met de Duitse autoriteiten. Uit dit contact bleek dat de Duitse politie inmiddels een concreet verblijfadres van R. had achterhaald.

Geen uitlevering

R. kon echter niet worden aangehouden om de herroepen v.i. van een jaar uit te zitten, omdat Duitsland geen eigen onderdanen uitlevert aan een ander land om in dat andere land een straf uit te zitten. Vervolgens heeft het OM geprobeerd de herroepen v.i. van een jaar aan Duitsland over te dragen, zodat R. daar deze herroepen v.i. kon uitzitten. Dit lukte niet omdat Duitsland alleen een herroeping van de gehele v.i. kent en niet een gedeeltelijke.

Dat is de reden dat het OM vandaag bij de rechtbank Noord-Nederland de gehele herroeping van de v.i. van Herbert R. vorderde. Als de rechtbank de vordering toewijst, draagt het OM de geheel herroepen v.i. over aan Duitsland zodat Duitsland de man weer kan vastzetten. De rechtbank doet op 18 januari uitspraak.