Zwaveltrioxide vrijgekomen bij chemisch bedrijf Amsterdam

De brandweer regio Amsterdam heeft donderdagmiddag groot alarm geslagen nadat een brandmeldingssysteem bij een chemisch bedrijf in het Westelijk Havengebied is afgegaan.

Het gaat om een incident bij het chemische bedrijf Sonneborn Refined Products aan de Mainhavenweg. Onbekend is nog wat er precies aan de hand is. De brandweer heeft opgeschaald naar de hoogste alarmfase Grip1. De snelweg A5 is door het incident afgesloten.

In de omgeving van het bedrijf klink een alarm. Een woordvoerder van het bedrijf heeft BlikopNieuws.nl laten weten dat buren is verzocht ramen en deuren te sluiten. Volgens een andere medewerkster van het bedrijf waarmee wij telefonisch contact hebben, 'lijkt het incident onder controle'. Meer informatie volgt.