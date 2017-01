F-16’s bewaken luchtruim Baltische staten

4 Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen bewaken tot en met eind april het luchtruim van Estland, Letland en Litouwen. Nederland nam vandaag op de militaire basis Siauliai in Litouwen het commando over van de Franse luchtmacht.

Nederland bewaakt de luchtruimen van de Baltische staten afwisselend met 16 andere NAVO-bondgenoten. De bondgenoten betuigen op deze manier solidariteit naar elkaar toe en handhaven de integriteit van het NAVO-verdragsgebied. Het zogenoemde Baltic Air Policing bewijst dat de lidstaten bereid zijn om samen te werken voor de gezamenlijke verdediging.

Onderscheppen

De bewapende F-16’s van de Quick Reaction Alert (QRA) staan 24 uur per dag klaar voor het bewaken van het NAVO-luchtruim. Ze komen om verschillende redenen in actie. Bijvoorbeeld als civiele en militaire vliegtuigen zich niet houden aan de internationale afspraken voor gebruik van het luchtruim. Maar ook als vliegtuigen het NAVO-luchtruim zonder toestemming naderen. In beide gevallen onderschept de QRA de toestellen, begeleidt ze door het luchtruim en probeert eventueel contact te maken.

3e keer

De commando-overdracht gebeurde in het bijzijn van de Litouwse defensieminister en de Nederlandse ambassadeur in Litouwen. Nederland vervult de NAVO-taak nu voor de 3e keer. De 1e keer was in 2005, vanaf dezelfde basis in Siauliai. De 2e keer was in 2014 vanaf het Poolse Malbork.