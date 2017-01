Onveilige onbewaakte spoorwegovergangen met 25 miljoen euro extra aangepakt

Het bedrag van 25 miljoen komt bovenop het reeds bestaande budget van 10 miljoen euro. Dijksma wil dat het geld wordt ingezet om een mix aan maatregelen te nemen, zoals het opheffen of het beveiligen van de overweg of het beter waarschuwen van de mensen die over willen steken.

NABO's

Daarnaast wil Dijksma de plannen zoveel mogelijk samen met de regionale wegbeheerders financieren, waardoor het totale budget verder kan worden vergroot. Dijksma: 'Niet actief beveiligde overwegen (NABO's) zijn risicovoller voor weggebruikers. Omdat er nog maar zo weinig zijn, houden mensen ook minder snel rekening met de gevaren. Daarom wil ik extra investeren zodat die overwegen veiliger worden. Het aantal slachtoffers bij beveiligde en niet beveiligde overwegen is de laatste jaren flink gedaald. Maar elk slachtoffer is er een teveel.'

Spoorbomen, afsluiten, waarschuwingsborden, apps

De aanpak kan per locatie verschillen, het is in sommige gevallen niet nodig de overweg te beveiligen met bijvoorbeeld een spoorboom. Overwegen kunnen ook afgesloten worden of extra waarschuwingsborden krijgen om mensen te waarschuwen. Er worden bovendien op dit moment innovatieve ideeën van ondernemers voor waarschuwen en beveiligen getest (bijv via apps).

Het doel is de gereedschapskist van ProRail uit te breiden met effectieve oplossingen. Samen met regionale wegbeheerders zullen per gebied plannen worden gemaakt voor de aanpak van meerdere NABO’s tegelijk. Daarbij is er aandacht voor recreatieve belangen van fietsers en wandelaars.

Nederland telt in totaal zo’n 2500 overwegen, waarvan er op het reizigersnet 110 niet actief beveiligd zijn (NABO’S) maar wel openbaar toegankelijk. Op deze overwegen worden passanten alleen met een bord of andreaskruis gewaarschuwd voor mogelijk naderende treinen.

18 gewonden botsing tankauto Winsum

Eind vorig jaar raakten achttien reizigers gewond nadat een trein op de onbewaakte overweg in het Groningse Winsum tegen een tankauto botste. Daar had zich al twee keer eerder een ongeval voorgedaan. Er is daar onlangs een noodweg aangelegd naar een nabijgelegen beveiligde overweg, waarna de overweg is gesloten.