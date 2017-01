Opnieuw autobrand in Den Bosch

Aan de Oreliostraat in Den Bosch is opnieuw een auto in vlammen opgegaan.

Zondagavond rond 22.45 uur werd de brand opgemerkt en gemeld bij de brandweer. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was kon zij niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De politie gaat uit van brandstichten. Het is inmiddels de derde autobrand in korte tijd in de Oreliostraat. In september en december van het afgelopen jaar gingen ook al twee bestelauto's in vlammen op. De politie sloot de straat af en hield omwonenden op afstand. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande voertuig afgevoerd voor nader onderzoek.