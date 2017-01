Tijdelijk logo voor Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

In 2016 kozen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond voor elkaar: in 2019 willen zij samen één gemeente vormen. De vier gemeenten willen hun 'verloving' richting hun doelgroepen al wel een gezicht geven. Daarom is er een tijdelijk werklogo ontwikkeld.