Honderden tanks in Duitsland aangekomen bij eerste wapentransport met Amerikaans militair materieel

De legervoertuigen waaronder honderden tanks zouden in Europa geplaatst worden om de Oost-Europese landen gerust te stellen. Het zou een signaal zijn naar Rusland om niets te proberen in bijvoorbeeld de Baltische Staten. Dit meldt EenVandaag dinsdag. Het lijkt wel of we in Europa weer terug zijn in de sferen van de koude oorlog. Maar volgens militair historicus Christ Klep en voormalig bevelhebber der Strijdkrachten Dick Berlijn is dat niet zo. Zij vinden wel dat het Westen wat meer begrip mag hebben voor de Russische roep om niet te dicht bij hun grenzen te komen.

Stapje terug voor het Westen

De Verenigde Staten stuurden afgelopen weekend honderden tanks naar Europa. Bedoeld als signaal naar Rusland om van de Baltische Staten af te blijven. De spanningen tussen de VS en Rusland is al jarenlang gaande en de landen bouwen hun legers stap voor stap op. Er wordt zelfs druk geoefend aan de Europese grens. Maar in een interview van EenVandaag met Dick Berlijn zegt de voormalig opperbevelhebber dat Europa juist een stapje terug moet doen als het gaat om Oekraïne. Het land dat aansluiting zoekt bij Europa. Berlijn denkt dat dat wellicht de prijs is die het Westen moet betalen om de dialoog en het wederzijdse begrip tussen het Westen en Rusland te bevorderen. Economisch wel nauw samenwerken met Oekraïne, maar Oekraïne geen lid laten worden van de NAVO of van de EU.

New Cold War?

Op de vraag van EenVandaag of we nu weer te maken hebben met een New Cold War antwoordt militair historicus Christ Klep ontkennend, want Rusland is geen militaire supermacht meer. Dat is al een heel groot verschil met eerder. Rusland is een gewone grootmacht geworden. En de wereld draait niet meer om Europa. De koude oorlog wordt niet meer in Europa uitgevochten. De muur is verdwenen. We zijn eigenlijk weer terug bij de Europese grootmachtpolitiek: de nationale staten. Alleen al vanwege die twee verschillen, kunnen we niet spreken van een nieuwe koude oorlog, aldus Klep tegen EenVandaag.

Spanningen lopen toch weer op

Nadat de muur viel en zowel de Sovjet Unie als het Warschaupact uit elkaar vielen, rukte de NAVO steeds verder op richting Rusland. Voor Rusland een beangstigend idee, want ze hebben nu geen bufferzone meer. En bovendien willen heel veel Oost-Europese landen graag lid worden van de NAVO. Volgens Christ Klep is het nu wachten op het moment dat Rusland zegt: We grijpen in. We pakken jullie terug. In 2008 is dat in Georgië gebeurd en nu in Oekraïne. Dat zijn volgens Christ de spanningen waar we ons vandaag de dag zorgen over moeten maken. Ook Dick Berlijn ziet dat Rusland het moeilijk heeft met de oprukkende NAVO en vindt dat het Westen dat gevoel te veel ontkent. In het interview zegt hij dat er meer begrip moet komen, meer naar elkaar geluisterd moet worden, we elkaar meer moeten opzoeken en de dialoog intensiveren. Maar daar ziet hij naar eigen zeggen nog niet een begin van.