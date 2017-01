Voorarrest verlengd van verdachte vader uit Bunschoten

Een 57-jarige man uit Bunschoten die verdacht wordt van poging tot doodslag op zijn zoon, ontucht met zijn dochter en mishandeling van zijn kinderen blijft in voorarrest, dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een pro-formazitting.

Daarnaast vindt de rechtbank het belangrijk dat de man onderzocht wordt tijdens een observatie in het Pieter Baan Centrum. Dat had de officier van justitie verzocht. De volgende zitting is een regiezitting op woensdag 22 februari om 10.30 uur.