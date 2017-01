Kalasjnikov aangetroffen bij huiszoeking woning Maastricht

Dinsdagochtend heeft de politie in Maastricht bij een huiszoeking in een woning aan de Borgharenweg een AK-47 kalasjnikov machinegeweer aangetroffen. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Anonieme tip hennepplantage

De politie trok een anonieme tip na over een hennepplantage in het bewuste pand. Tijdens de huiszoeking trof de politie een geringe hoeveelheid van ongeveer 300 gram softdrugs aan maar geen hennepplantage.

Verborgen ruimte

In een verborgen ruimte in de meterkast werd een pakketje gevonden waarin zich de kalasjnikov bevond. De hennep en het vuurwapen werd in beslaggenomen. De bewoner van het pand werd aangehouden en ingesloten. Het vuurwapen wordt nader onderzocht om na te gaan of dit in verband kan worden gebracht met eerdere schietincidenten.