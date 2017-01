Daan en Emma zijn de meest populaire kindernamen

Daan en Emma zijn in 2016 de meest populaire kindernamen.

Net als voorgaande jaren presenteert de SVB ook vandaag weer het Overzicht Kindernamen. Bij de meisjes wordt de lijst met stip aangevoerd door Anna. Van de 12e plaats in 2013 is Anna nu als winnaar uit de bus gekomen, gevolgd door Emma en Tess die beide op de tweede plaats zijn geëindigd. Dit jaar spreken we dus niet van een top 3 bij de meisjesnamen, maar van een top 2.

In de top 3 van de jongensnamen staan twee nieuwe namen: Daan en Noah. Daan maakt een sprong van de zevende plaats in 2015 naar de topnotering in 2016. Daarmee herpakt Daan weer zijn nummer 1 positie uit 2014.

In 2016 zijn 88.494 jongens en 84.286 meisjes geboren. De SVB keert ieder kwartaal kinderbijslag uit en hierdoor is zij op de hoogte van de namen van alle pasgeboren kinderen.