Vier campings uitgeroepen tot Camping van het Jaar 2017

De ANWB heeft gisterenavond tijdens het ANWB Campingdiner op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht vier campings uitgeroepen tot Camping van het Jaar 2017.

In totaal waren 40 campings geselecteerd door een ANWB-vakjury. Daarop brachten duizenden kampeerliefhebbers via anwbcamping.nl hun stem uit. Een jury van kampeerders en ANWB-specialisten heeft de uiteindelijke winnaars gekozen.

De winnaars van de titel Camping van het Jaar 2017 zijn:

In categorie 1: De mooiste camping voor gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar)

Camping Vrijetijdspark Beerze Bulten (Nederland)

De jury: Een gastvrije camping met zeer complete voorzieningen voor gezinnen. Het aantrekkelijke van deze camping is dat ze zich gevormd heeft naar haar omgeving: geen rechte straatjes of velden, maar fraaie plaatsen tussen of op de bulten van de Beerze.

In categorie 2: De mooiste Charme camping

Camping Domaine des Messires (Frankrijk)

De jury: Mooi gelegen aan een meer in de Vogezen, omringd door bossen en gerund door Nederlanders. Beperkt tot minder dan 100 plaatsen omdat de eigenaren alle gasten willen leren kennen. Sfeervolle en aangename camping, mooie mix van natuur en genieten, met allure van een landgoed.

In categorie 3: De camping met de mooiste huuraccommodaties

Camping Ferienparadies Natterer See (Oostenrijk)

De jury: Prachtig gelegen camping met uitzicht op bergen op 800 meter hoogte bij een meer. Het glooiende terrein met loof- en naaldbomen is verdeeld in diverse velden. Op de camping vind je een ‘nature resort’ met unieke safaritenten, boom- en trekkershutten.

In categorie 4: De mooiste natuurcamping (middenin de natuur gelegen)

Huttopia Camping Senonches (Frankrijk)

De jury: Camping midden in bosgebied, zonder geasfalteerde wegen. Alle gebouwen op de camping van vervaardigd van onbehandeld hout. Camping heeft ruime, schaduwrijke plaatsen en er is een ecologisch zwembad.

De verkiezing van ANWB Camping van het Jaar wordt jaarlijks georganiseerd en geeft kampeerders de mogelijkheid hun favoriete camping te nomineren in één van de vier categorieën. Drie daarvan keren jaarlijks terug en één categorie is variabel. Dit jaar was dat: De mooiste natuurcamping.

Kampeer & Caravan Kampioen Innovatie van het Jaar 2017

Naast de ANWB Camping van het Jaar werd door een vakjury van de ANWB en de kampeersector de KCK Innovatie van het Jaar 2017 toegekend aan een camping met een bijzondere vernieuwing. De winnaar is:

Camping De Wildhoeve in Emst, Gelderland. De camping heeft een interactief spel ontwikkeld voor jongeren die de camping bezoeken. Bij aankomst krijgen zij een boekje, waarin diverse opdrachten staan. Door deze opdrachten met succes uit te voeren kunnen de kinderen Wildhoeve Woudloper worden en ontvangen ze een kompas. De jury: Een prachtige manier om de jeugd spelenderwijs de ‘kleine wonderen van de natuur’ te laten ontdekken. Zowel offline als online met gebruikmaking van apps via je mobiel. Slim dat de camping hulp heeft gezocht bij externe partijen om het spel verder vorm te geven.