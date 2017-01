Nogal ongelukkig moment om op een politieauto te dansen voor videoclip

Woensdagavond gingen agenten naar een familie in de Eva Besnyöstraat. De politiemensen moesten daar een slecht nieuws gesprek brengen over een familielid dat elders in het land was overleden.

Videoclip

Terwijl de agenten hiermee bezig waren, ontdekte een andere politieman een aantal mensen die opvallend om een politievoertuig heen stonden. Al snel bleek dat er meer aan de hand was en hing een van de mannen aan de auto en ging later op de bumper staan. Twee van hen werden aangehouden door de agenten. Op een smartphone werd beeldmateriaal aangetroffen waarop is te zien dat de man op het dak van de politieauto stond en ook stond te dansen. Het geheel bleek te zijn opgenomen voor een videoclip, aldus een van de verdachten.

Verdachten zijn ingesloten

De twee verdachten, beiden 20 jaar oud en afkomstig uit Diemen en Amsterdam, zijn ingesloten en in verzekering gesteld op verdenking van openlijke geweldpleging. De recherche heeft de zaak in onderzoek.