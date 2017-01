Meisje (11) ernstig gewond bij woningbrand in Amersfoort

Bij een brand in een woning aan de Gounodstraat in Amersfoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 11-jarige meisje ernstig gewond geraakt.

Rond 04.00 uur kwam er een melding binnen van een woningbrand aan de Gounodstraat. Diverse hulpverleners spoedden zich naar de woning. Na het blussen van de brand werd een 11-jarige meisje ernstig gewond aangetroffen en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanochtend is zij opgenomen in het brandwondencentrum Beverwijk, haar gezondheidstoestand is als zorgelijk te omschrijven. In de woning was ook een 25-jarige vrouw aanwezig. Zij werd naar het ziekenhuis vervoerd met rookinhalatie-klachten. Er is een onderzoek gaande naar de oorzaak van de brand, omdat er een vermoeden bestaat dat er sprake is van brandstichting.