Politie houdt twee mannen aan voor brandstichting

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen (18 en 19) uit Hoogezand aangehouden voor brandstichting.

Het tweetal wordt ervan verdacht dat ze een geparkeerde bestelauto aan Unikenstraat in brand hebben gestoken. Na een korte zoektocht kon de politie het tweetal in de omgeving van de Unikenstraat aanhouden. De verdachten werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau en werden ingesloten. De mannen zitten vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. De eigenaar van de bestelauto heeft aangifte gedaan van brandstichting.