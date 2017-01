Elfde aanhouding voor dodelijke schietpartij Foxhol

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Foxhol heeft de politie zaterdag een verdachte aangehouden. Inmiddels zitten er elf personen vast die mogelijk betrokken zijn geweest bij het incident.

De politie reageerde vrijdagavond op een melding dat een schietincident in Foxhol had plaatsgevonden. De daders zouden gevlucht zijn in meerdere auto’s. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Stadskanaal werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Hier overleed hij enige tijd later aan zijn verwondingen.

Aantreffen auto

De verdachte auto werd vervolgens aangetroffen in Zuidlaren. De inzittende(n) waren verdwenen. Hierop werd volop in de omgeving gezocht naar de mogelijke verdachten. Daarbij werden onder andere speurhonden ingezet.

Aanhoudingen

Op grond van onderzoek en ingewonnen informatie via getuigen wist de politie tien verdachten in Zuidlaren aan te houden. Het gaat om verdachten in de leeftijden van 23 tot 42 jaar uit plaatsen in de provincies Groningen en Drenthe. Zaterdag hield de politie een elfde verdachte aan uit de provincie Groningen. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel daders daadwerkelijk bij het schietincident betrokken zijn geweest. De politie gaat er in ieder geval vanuit dat meerdere verdachten betrokken zijn geweest bij het schietincident.