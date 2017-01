Ruim 80% jongeren verzwijgt depressieve gevoelens op school

Nederlandse jongeren praten niet over depressieve gevoelens met hun leerkrachten of klasgenoten. Dat blijkt uit een grootschalige Facebookenquête onder ruim 11.000 jongeren tussen de 12 en 19 jaar, uitgevoerd door de Mental Health Foundation, initiatiefnemer van het Depressiegala dat vandaag 'Blue Monday' plaatsvindt in Theater Amsterdam.

“Ik ben enorm geschrokken van deze cijfers”, aldus Esther van Fenema, psychiater aan het LUMC Leiden. “Deze cijfers tonen aan hoe groot de schaamte nog is onder jongeren over depressieve gevoelens en hoe hard het nodig is om voorlichting te geven aan scholen, jongeren en hun ouders.”

Ruim 56% van de 11.000 ondervraagde jongeren maakt depressieve periodes door, blijkt uit de enquête. De oorzaken die ze zelf aangeven zijn: moeilijk kunnen omgaan met gebeurtenissen in hun leven, zorgen om hun uiterlijk en piekeren over school. Jongeren blijken voornamelijk bang voor de dood (van zichzelf of een ander: 18,5%), voor de toekomst (13.6%) en noemen faalangst (6.7%) en eenzaamheid (3,9%). “Jongeren houden met elkaar een façade overeind”, concludeert Van Fenema. “Je moet leuk en succesvol zijn. Falen is geen optie.”

Praten over depressieve gevoelens is taboe onder de 11.000 ondervraagde jongeren. Slechts 14% zegt hierover te praten met een vertrouwenspersoon op school en maar 18% durft depressieve gevoelens te delen met klasgenoten. Fenema hoopt dat er meer kennis en openheid komt over depressie. “Het Depressiegala helpt daarbij maar daarmee zijn we er nog niet,” aldus de psychiater. “Voorlichting op scholen is noodzakelijk om de symptomen van depressie op tijd te herkennen”.