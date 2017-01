Dood Rosleny Magdalena in Opsporing Verzocht

De 28-jarige Rosleny Magdalena werd op donderdagochtend 17 november zwaargewond aangetroffen bij het bruggetje aan het Maldenhof in Amsterdam Zuidoost. Ze blijkt te zijn neergeschoten. Ondanks reanimatiepogingen is ze ter plekke bezweken aan haar verwondingen. Rosleny had op de ochtend van de moord haar 6-jarige dochtertje naar school gebracht. Op de terugweg daarvan, zo rond 08.18 uur, is zij neergeschoten. Het rechercheteam beschikt over camerabeelden waarop te zien is dat Rosleny die ochtend vermoedelijk wordt opgewacht en gevolgd door een fietser. Deze beelden worden dinsdagavond in de uitzending getoond. De recherche wil graag meer informatie over deze fietser en roept iedereen op om te kijken. Opsporing Verzocht wordt om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1.