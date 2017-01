Eerste marathon op natuurijs in Noordlaren gehouden

Woensdag is in Noordlaren de eerste officiële marathon op natuurijs verreden. De dames startten om 10.00 uur starten en de heren kwamen om 11.00 uur in actie.

Schouten wint eerste natuurijsmarathon

Simon Schouten werd eerste gevolgd door Robert Post. Sjoerd den Hertog kwam als derde over de streep.

3 centimeter

Hiermee is het Noordlaren opnieuw gelukt om de eerste marathon op natuurijs binnen te halen. Volgens competitieleider Willem Hut mistte de baan in de provincie Groningen dinsdagavond nog een paar millimeter om al te kunnen rijden maar gezien de gunstige weersvoorspelling kwam het in de nacht van dinsdag op woensdag dan toch zover dat het ijs aangroeide naar de vereiste dikte van 3 centimeter.

Haaksbergen ijs te dun

De KNSB had gehoopt dat de eerste marathon dinsdagavond al zou kunnen worden gereden op de baan in Haaksbergen of Arnhem. Dinsdagochtend werd daarom om 08.00 uur het ijs in Haaksbergen gemeten maar dit kwam niet verder dan 2 centimeter.