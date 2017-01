Noordlaren heeft eerste marathon op natuurijs

Het is Noordlaren gelukt om de eerste marathon op natuurijs binnen te halen. Volgens competitieleider marathon Willem Hut mist de baan in de provincie Groningen nog een paar millimeter, maar met de voorspelling is de kans groot dat dit in de nacht van dinsdag op woensdag zal aangroeien tot de vereiste 3 centimeter.

De KNSB had gehoopt dat de eerste marathon vandaag al zou kunnen worden gereden op de baan in Haaksbergen of Arnhem. Om 08.00 uur werd vanmorgen het ijs in Haaksbergen gemeten en men kwam niet verder dan 2 centimeter. Dit omdat het minder hard gevroren had dan verwacht.

Woensdag zullen in Noordlaren de dames om 10.00 uur starten en de heren om 11.00 uur.