Nieuw record: 2 miljard tulpen

Vorig jaar kwam de productie uit op 1,9 miljard snijtulpen met een exportwaarde van 250 miljoen euro. Daar bovenop komen nog de tulpenbollen die worden verkocht voor gebruik in tuinen en parken. De Nederlandse tulpen vinden wereldwijd hun weg naar bloemisten, supermarkten en speciaalzaken. Tulpen zijn de afgelopen jaren flink in populariteit gestegen door de toegenomen kwaliteit, uniformiteit, het verruimde assortiment en het duurzame karakter. Tulpen worden tegenwoordig in plaats van in potgrond voornamelijk geteeld op water zonder gebruik van chemische middelen. Ook het energiegebruik bij de productie is vergeleken met andere bloemen zeer laag en neemt nog ieder jaar af.