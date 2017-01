Geschilderd door Hals of toch niet?

Digitale scan

De Magere Compagnie (1637) werd begonnen door Hals maar is, vanwege een conflict, door Pieter Codde voltooid. Over de vraag wie wat schilderde lopen de meningen uiteen. Om hier inzicht in te krijgen wordt het enorme doek millimeter voor millimeter gescand met een MA-XRFscan (macroröntgenfluorescentie-scan).

Dit duurt 25 dagen dag en nacht en gebeurt ook tijdens openingstijden. Conservatoren en onderzoekers zullen tijdens het onderzoek een paar keer per week op vaste tijden uitleg geven aan het publiek bij het schilderij. Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: 'Frans Hals is een van de grote genieën van de Westerse schilderkunst. Zijn vrije virtuoze manier van schilderijen wordt al eeuwen bewonderd. Iedere bezoeker vraagt zich af hoe hij dat deed. Dit vernieuwende technisch onderzoek geeft nog meer een kijkje in de keuken van de kunstenaar. We zijn dan ook razend benieuwd wie wat schilderde'.

Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem: 'Diepteonderzoek naar het oeuvre van ‘founding father’ Frans Hals is een van onze speerpunten. Met de restauratie van de Regenten– en Regentessenstukken van Hals, zijn meest invloedrijke werken, die eind 2017 wordt afgerond en het onderzoeksproject ‘Frans Hals/niet-Frans Hals’ van conservator Anna Tummers zet het museum als kenniscentrum op dat vlak grote stappen'.

'De unieke samenwerking met het Rijksmuseum en de TU Delft is een uitzonderlijke kans voor beide musea om de ‘hand van Hals’ nader te bestuderen. Het imposante doek ‘De Magere Compagnie’ kent immers twee geïdentificeerde ‘handen’ en is in die zin een uniek studie-object. Het Frans Hals Museum is bijzonder verheugd over de samenwerking en kijkt uit naar de resultaten die het bundelen van expertise zal opleveren', aldus Demeester.

Uitleg experts

Tussen 22 januari en 12 februari geven experts van het Rijksmuseum die bij het onderzoek betrokken zijn, twee keer per week uitleg bij het schilderij in de Eregalerij. Daarbij worden steeds de meest recente scanresultaten getoond.