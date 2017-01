OM pakt ruim 400 miljoen euro af van criminelen

Het afpakresultaat voor 2016 komt op een totaal van 402.081.905 euro. Dat bedrag is afgepakt in de strafrechtketen en vloeit in de schatkist. Het bedrag is het resultaat van de samenwerking tussen een groot aantal overheidsdiensten, zoals de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

In 2015 was er ruim 143 miljoen euro afgepakt en in 2014 bijna 136 miljoen euro. Sinds de intensivering op afpakken in 2011, maakt het OM geleidelijk stappen voorwaarts. Er wordt meer afgepakt sinds de begintijd van de komst van afpakwetgeving in 1993.

Criminelen zitten ook niet stil. Ze bedenken steeds iets nieuws om geld weg te maken. Dat betekent dat het OM constant in beweging moet blijven en het blijft een uitdaging om ieder jaar weer het afpakresultaat te halen. De komende jaren zullen alle partners zich inspannen om het afpakken van crimineel vermogen verder te intensiveren.

Intensivering op afpakken

De intensivering op afpakken kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen een groot aantal overheidsdiensten. Het streven is dat alle diensten nog meer integraal gaan afpakken. Het maakt niet uit wie er afpakt, de Belastingdienst, de politie, het OM, de Bijzondere Opsporingsdiensten of gemeenten, als er maar afgepakt wordt. Een speerpunt bij de intensivering in 2017 is de corruptie- en witwasbestrijding.

Telecombedrijf Vimpelcom

De stijging is voor het grootste deel te verklaren uit de schikking tussen het OM en telecombedrijf Vimpelcom, dat zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping. Het bedrijf droeg 268 miljoen euro af aan Nederland. De afwikkeling van de fraudezaak tegen auto-importeur Pon leverde de staatskas vorig jaar ook miljoenen op. Maar de resultaten in kleinere zaken zijn net zo belangrijk. Het OM wil laten zo zien dat misdaad niet loont. Zodat mensen in een wijk zien dat hun buurtgenoot niet langer dikke auto’s rijdt of dure horloges draagt, betaald met crimineel geld.