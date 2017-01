Botresten aangetroffen in bos Hilversum

Woensdagochtend 18 januari werden in het bos aan de Maartensdijkseweg botresten aangetroffen van een mens.

Rond 10.50 uur kwam de melding dat een voorbijganger overblijfselen van een menselijk lichaam had aangetroffen in het bos. Ter plaatse bleek het inderdaad een skelet van een mens te zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van deze persoon. De omstandigheden rondom de vondst, geeft het vermoeden dat er sprake is van zelfdoding.