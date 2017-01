Tot negen jaar celstraf geëist voor wapenhandel

Het OM heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam tegen vijf verdachten in de leeftijd van 27 tot 66 jaar celstraffen tot negen jaar geëist voor de handel in vuurwapens, munitie en wapenonderdelen. De vijf mannen zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die wapenhandel als oogmerk had.

De hoogste straf hoorde een 66-jarige man uit Hulten tegen zich eisen. Het OM ziet hem als leverancier van vuurwapens. Bij hem is een groot arsenaal aan vuurwapens gevonden en ruim duizend pillen amfetamine. Tegen een 39-jarige Amsterdammer heeft het OM zeven jaar celstraf geëist. Hij zou een leidende rol hebben gespeeld in de criminele organisatie. Volgens het OM zette hij opdrachten uit en ging over de verdeling van het geld. Tegen drie Amsterdammers van 61, 55 en 27 jaar is resp. zes, vier en drie jaar geëist. In de criminele organisatie vervulden zij onder meer de rol van beheerder, tussenpersoon, vervoerder, bodyguard en hulpje.

Liquidaties

Volgens het OM zijn er aanknopingspunten dat deze organisatie onder meer wapens leverde aan personen die kunnen worden gekoppeld aan de liquidatiegolf die voornamelijk Amsterdam al zo’n vijf jaar in zijn greep houdt. Het onderzoek naar de organisatie is aan het rollen gekomen nadat in januari 2013 op een patroonhouder DNA werd gevonden die later aan één van de vijf verdachten, een 61-jarige man uit Amsterdam, kon worden gekoppeld.

Schuiladres

De patroonhouder lag samen met automatische vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie in een woning die werd gebruikt als schuiladres van een verdachte van de liquidaties in de Staatsliedenbuurt in december 2012. De 61-jarige Amsterdammer werd getapt en uit de afgeluisterde gesprekken kwam naar voren dat hij zich met anderen mogelijk bezighield met grootschalige wapenhandel.

Extreem geweld

De politie heeft doorzoekingen gedaan in Amsterdam, Brabant en België. Daarbij zijn onder meer automatische vuurwapens, revolvers, handgranaten en een grote hoeveelheid munitie in beslag genomen. De wapenvondsten en de aanhoudingen passen in de strategie van de Amsterdamse driehoek om mensen aan te pakken die extreem geweld of het bezit van aanvalswapens niet schuwen.

Ontmantelen

In deze aanpak dient volgens het OM alle mogelijke middelen te worden aangegrepen om gewapende conflicten te laten afnemen. “Eén van de middelen is het ontmantelen van organisaties die achter de handel van de wapens zitten die uiteindelijk aan de schutters worden verstrekt”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.