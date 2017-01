'Reizen met OV in Amsterdam is best prijzig'

Het openbaar vervoer in Amsterdam is prijzig als men dit gaat vergelijken met andere grote Europese steden. Dit meldt het AD op basis van de Relocation Price Index.

Het openbaar vervoer in de hoofdstad kost gemiddeld 87,50 euro per man. Alleen steden als Dublin, Londen en Keulen zijn duurder. In Manchester, Berlijn, Bordeaux en Kopenhagen is het openbaar vervoer aanmerkelijk goedkoper.

De duurste stad voor het openbaar vervoer in de wereld is Londen. Per maand moet men als gebruiker 143,80 neertellen. In Cairo kost het per maand 6,09 euro en is hiermee de goedkoopste stad om met het openbaar vervoer te reizen.