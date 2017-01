Vader pakt 'Facebookviespeuk' aan die zijn dochter lastigviel

De man heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad donderdag. De verdachte man, Jack S. , die zich op internet voordeed als de 14-jarige Jessie, hield zich schuil nadat familie van het meisje ontdekte dat hij contact had met haar. De vader van het slachtoffertje zocht ruim twee weken naar de dader en vond uiteindelijk de auto van S. in stadsdeel Woensel in Eindhoven. Hij wachtte tot S. naar buiten kwam, reed achter hem aan en belde de politie. Echter, hij wachtte de komst van de politie niet af. Toen de politie rond 13.00 uur arriveerde op het terrein van de Grote Beek, troffen ze S. aan die gewond was aan hoofd en neus. Hij werd later op de middag in het ziekenhuis aangehouden. De vader van het slachtoffertje zat even ondergedoken. Halverwege de middag nam hij afscheid van z'n familie en meldde hij zich op het politiebureau. Daar werd ook hij rond 15.00 uur aangehouden, aldus de krant.

Er liep al een zaak tegen S. waarvoor hij in november voor de rechter had moeten verschijnen. Dat ging om een meisje uit Valkenswaard dat hij via social media had lastiggevallen. Ex-tbs'er S. had haar Instagram- en Facebookaccount gehackt en foto's van haar geplaatst. S. kwam echter niet opdagen in de rechtbank. Vermoedelijk maakte de man ook slachtoffers in de regio Rotterdam. Een meisje liet het Eindhovens Dagblad weten dat zij en een vriendinnetje waren benaderd door de man via een nep-account op Instagram en Facebook. Hij had hen gevraagd om naaktfoto's te sturen. Haar vriendin was daar op ingegaan. Ze deden aangifte.