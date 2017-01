Tuincentrum voor rechter om verkoop carnavalskleding

Mag een tuincentrum in Venlo carnavalskleding verkopen? Daarover buigt de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg zich maandag 23 januari. Dit heeft de rechtbank bekendgemaakt.

Last onder dwangsom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo vindt dat de verkoop van carnavalsartikelen in strijd is met de regels uit het bestemmingsplan. Het college heeft daarom een last onder dwangsom aan het tuincentrum opgelegd.

Die last houdt in dat het tuincentrum uiterlijk 15 januari 2017 de overtreding moet beëindigen. Zo niet, dan moet het tuincentrum een dwangsom van € 2000,- per week, met een maximum van € 50.000,- betalen.

Bezwaar

Het tuincentrum heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom en heeft de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Er is ook een voorlopige voorziening gevraagd door een bedrijf uit de buurt. Dit bedrijf vindt dat de opgelegde last niet ver genoeg gaat.

Zitting

Beide zaken worden op maandag 23 januari om 15.00 uur behandeld op onze locatie in Roermond. De uitspraak volgt doorgaans binnen twee weken na de zitting.