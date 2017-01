'Nieuwe melding in misbruikzaak Mijdrecht'

Vanaf de jaren '90 was D. trainer bij jeugdteams van ten minste vijf verschillende basketbalverenigingen. Tot nu toe is alleen bij Mijdrechtse club Argon, war hij tot 2002 trainer was, misbruik vastgesteld. Maar het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt nu een nieuwe melding uit Mijdrecht. De binnengekomen melding gaat 'over het gedrag' van de man zo laat een woordvoerder van het OM weten, na berichtgeving hierover in de Telegraaf. De melding houdt geen verband met de activiteiten van de man als basketbalcoach.

De 50-jarige Mijdrechter werd begin januari tot 3,5 jaar cel en tbs veroordeeld vanwege seksueel misbruik van drie pupillen en webcamseks met 12 minderjarigen. D. is in beroep gegaan.

De zedenzaak kwam aan het rollen toen in 2014 een oud-jeugdlid van Argon aangifte deed. Hij zou na de eeuwwisseling op 12-jarige leeftijd tientallen keren door de Mijdrechter in diens woning zijn misbruikt. Daarna meldden zich nog drie voormalige jeugdspelers. Zij zeggen destijds ook als tieners door D. te zijn betast.