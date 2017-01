Auto total loss gereden tegen lantaarnpaal

Een automobilist heeft zondagmorgen zijn auto total loss gereden op de Galgkade in Vlaardingen. Komende vanaf de Deltaweg verloor de chauffeur in de bocht de controle over het voertuig.

Vervolgens raakte hij eerst een verkeersbord op een vluchtheuvel om tenslotte tegen een lantaarnpaal tot stilstand te komen. De linker voorwielophanging is bij de botsing van het voertuig los gekomen en lag enkele meters verder in het gras. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en kon uiteindelijk lopend naar huis. Hij heeft geen verwondingen over gehouden aan de botsing.