Recordaantal excellente scholen in Nederland

Het aantal excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. In het primair onderwijs gaat het om een ruime verdubbeling, van 31 naar 69 scholen. In het voortgezet onderwijs is het zelfs een verviervoudiging en stijgt het aantal excellente afdelingen van 22 naar 93.

Het primair onderwijs heeft de meeste excellente scholen, maar liefst 69. Maar ook de vmbo-afdelingen doen het goed: er excelleren 34 van deze afdelingen. Het speciaal onderwijs heeft 22 predicaten in de wacht gesleept. Havo (22), vwo (24) en praktijkonderwijs (13) maken de lijst compleet.