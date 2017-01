Politie vindt gewonde vrouw op carpoolplaats Vinkeveen

In de nacht van zondag op maandag kreeg de politie een melding dat er op de carpoolplaats in Vinkeveen een gewonde vrouw aangetroffen was. Dit meldt 0297.nl maandag.

Ter plaatse gekomen troffen agenten midden op de parkeerplaats de vrouw aan. Ze liet weten mishandeld te zijn, maar was niet meer goed bij bewustzijn. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie heeft in de zaak al een verdachte aangehouden. De auto van de man werd in Amsterdam langs de kant gezet. De man is overgebracht naar een cellencomplex, de auto wordt verder onderzocht. Het is nog heel onduidelijk wat er precies is gebeurd op de parkeerplaats.

In het kader van het onderzoek heeft een politiehond de carpoolplaats afgezocht. Er is sprake van dat de verdachte een telefoon uit de auto heeft gegooid.