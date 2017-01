Gewonde bij aanrijding in Annen

Een automobilist is maandagmiddag tegen een boom aangereden op de Annerweg tussen Eext en Annen ter hoogte van Camping Hondsrug. De bestuurder van het voertuig raakte hierbij gewond.

De brandweer van Annen heeft de bestuurder uit de auto bevrijd. Hij werd samen met zijn twee kinderen naar een ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter kwam ook naar de plek van het ongeluk en bood hulp. De bestuurder komende uit de richting Eext raakte de man in een flauwe bocht in de slip en kwam tegen een boom tot stilstand.

Of hier de weersomstandigheden een rol bij hebben gespeeld is niet duidelijk, bij plekken was de weg glad. De VOA heeft het ongeval opgetekend.