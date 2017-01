Fatale woningbrand Gounodstraat Amersfoort in Opsporing Verzocht

Vandaag, dinsdag 24 januari, besteedt het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan een woningbrand op de Gounodstraat in Amersfoort. Bij de brand kwam een 11-jarige meisje om het leven. Onderzoek wees uit dat er sprake is van brandstichting.

Afgelopen maandagochtend 23 januari werd er door het Expertteam Visualisatie en Reconstructie een ‘driedimensionale’ scan gemaakt van de woning. Met deze 3D-scan beschikt het onderzoeksteam over een exacte schets van de woning vlak na de brandstichting. Het onderzoeksteam heeft in totaal 5 tips binnengekregen en ook is er beeldmateriaal gedeeld. In Opsporing Verzocht roept de recherche het publiek op om hun informatie en beeldmateriaal van de brand met het onderzoeksteam te delen.

Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht wordt dinsdag 24 januari uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1. De herhaling is woensdag 25 januari 12.05 uur op NPO 2. Ook het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht besteedt ook aandacht aan deze brandstichting. Die uitzending is woensdag 25 januari om 13.30 uur en wordt elk uur herhaald.