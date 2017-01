Toyota-dieven gepakt

Na een aantal diefstallen van Toyota’s in Zeeland is door de recherche in de 2de helft van 2016 een onderzoek gestart om de dader(s) te achterhalen. Daaruit komt naar voren dat de diefstallen telkens op dezelfde manier voorbereid zijn. Een man doet zich voor als belangstellende koper van een Toyota en maakt een proefrit met het voertuig. Daarna levert hij de auto weer netjes in bij de autohandelaren. Vervolgens wordt de Toyota kort na zo’n proefrit gestolen.

Occasions

De auto’s zijn gestolen bij garagebedrijven in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland. Voornamelijk occasion Corolla’s en RAV4’s van meerdere jaren oud. In november 2016 is een Toyota Landcruiser gestolen in Zierikzee. Ook met deze auto is door dezelfde man een proefrit gemaakt. Deze Toyota Landcruiser is vorig jaar december in Bergen op Zoom in beslag genomen.

Doorzoeking

Het onderzoek leidt naar twee personen uit Bergen op Zoom. Deze zijn op 9 januari jl. na een doorzoeking in hun woningen en een plaatselijke garagebedrijf aangehouden. Het gaat om de proefrijder (35) en een verdachte (29) van de diefstallen. Op 12 januari is nog een 3de aanhouding verricht. Deze 32-jarige verdachte zou betrokken zijn geweest bij een diefstal. Hij is na verhoor weer vrijgelaten.

Voorlopige hechtenis

De twee eerder aangehouden verdachten zijn 13 januari jl. voorgeleid aan de Rechter-commissaris en in bewaring gesteld. De ‘proefrijder’ is donderdag 19 januari jl. in vrijheid gesteld en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De voorlopige hechtenis van de 29-jarige verdachte is gisteren met 90 dagen verlengd.