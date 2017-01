Hooliganfreefights wint aan populariteit

Hooliganfreefights is in het buitenland een bekend fenomeen, maar ook in Nederland neemt de sport de laatste jaren in populariteit toe.

Onlangs doken op de bekende online-kanalen filmpjes op waarop te zien is hoe Nederlandse hooligans van voetbalclubs, zoals bijvoorbeeld die van Feyenoord en AZ, met elkaar op de vuist gaan op een afgesproken verlaten plek.

Op de beelden is te zien hoe de Feyenoord-aanhangers gekleed in zwarte shirtjes vechten tegen de groep van AZ, gehuld in het wit. Langs de 'lijn' staan zogenoemde coaches die de wedstrijd begeleiden.

Politiechef Frank Paauw zegt tegenover de NOS: Er kunnen gewonden bij vallen, doden, en dat is in een maatschappij als de onze niet wenselijk en gewoon niet te tolereren. De politie is op de hoogte van de gevechten, maar doet er op dit moment nog weinig aan.