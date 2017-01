Gemaskerde mannen overvallen bewoner in Valkenburg

De overvallers drongen de woning binnen waarbij vermoedelijk gebruik werd gemaakt van een vuurwapen. Het is niet bekend of er iets is buit gemaakt. Het slachtoffer moest langs de dokter omdat hij licht letsel aan een arm had opgelopen. De politie heeft afgelopen nacht een onderzoek ingesteld waarbij een speurhond werd ingezet, het onderzoek wordt voortgezet.