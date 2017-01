'Slechts 15 procent Dordrechters kan worden gered bij overstroming'

Bij een overstroming zullen in Dordrecht slechts 15 procent van de inwoners gered kunnen worden, de rest zal zelf een veilig heenkomen moeten zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van de Veiligheidsregio Zuid-Holland.

De veiligheidsdiensten zullen in eerste instantie ouderen en gehandicapten prioriteit geven bij een evacuatie. Andere mensen zullen zelf naar hogere etages moeten gaan bijvoorbeeld flats om droge voeten te houden.

Voor de achterblijvers zullen de gevolgen enorm zijn. Zo zullen bijvoorbeeld stroom en gas wegvallen waardoor er geen internet meer is of drinkwater.



De analyse gaat ook in op de wederopbouw bij een dergelijke grootschalige ramp. De onderzoekers denken dat het leegpompen van de gebieden maanden kan gaan duren. Daarna pas kan gedacht worden aan het weer opzetten van gas- en elektriciteitsnetwerken.

Alle 24 Veiligheidsregio's in Nederland moeten de risico's in kaart brengen van mogelijke overstromingen. Op basis daarvan worden evacuatieplannen gemaakt.