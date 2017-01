Gratis kaartje sturen naar Van der Laan met Eberhardpost

Van der Laan maakte onlangs bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en de vooruitzichten niet al te rooskleurig zijn. Dit bracht Wilbert van de Kamp, oprichter van Omapost, op een idee. Tegenover het AD zegt Van der Kamp: ‘Dit is een man die voor heel veel mensen een voorbeeld is. We willen de burgemeester daarom graag een hart onder de riem steken.’

De app Omapost is ontwikkeld om via de app foto’s te delen met opa en oma. Ook kan er tegen vergoeding een echt kaartje worden verstuurd. Wie geen opa of oma heeft kan er ook een adopteren.

Met de nieuwe update kan men gratis een kaart naar Van der Laan sturen. De verzendkosten neemt Omapost voor haar rekening. Het versturen van een kaartje voor de burgemeester van Amsterdam blijft twee weken actief.